POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Kind - Kind leicht verletzt

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 21.02.2023, gegen 13.10 Uhr.

Ursprungsmeldung:

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wallbrunnstraße talwärts und bog nach links auf einen Parkplatz ab. Hierbei übersah er einen 10-jährigen Junge, welcher mit seinem Tretroller talwärts den Gehweg befuhr. Auf dem Gehweg fuhr der 10-Jährigen seitlich in den Pkw. Bei dem Sturz zog sich der 10-Jährige wohl nur Schürfungen zu. Er wurde in die Obhut seiner Eltern gegeben. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

