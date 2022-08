POL-BN: Kontrollaktion: Verkehrsdienst überprüft getunte Fahrzeuge

Königswinter (ots) - Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Königswinter-Oberdollendorf die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Unbekannte hebelten in der Tatzeit von Samstag (13.08.2022), 11:50 Uhr bis Sonntag (14.08.2022), 18:45 Uhr ein Fenster im rückwärtigen Bereich des freistehenden Hauses in der ...

