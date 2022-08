Polizei Bonn

POL-BN: Festnahmen in Bonn-Pützchen: Zwei junge Männer sollen geparkte Autos beschädigt haben

Bonn (ots)

Dem Anruf eines aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass Beamtinnen und Beamte der Bonner Polizei in der Nacht zu Samstag (13.08.2022) in Bonn-Pützchen zwei Männer im Alter von 19 Jahren vorläufig festnehmen konnten. Der Anrufer hatte die Polizei gegen 02:50 Uhr über Verdächtige informiert, die auf der Friedensstraße über geparkte Autos laufen und Seitenspiegel beschädigen würden. Sofort wurden mehrere Streifenwagen dorthin beordert. Vor Ort wurden die Tatverdächtigen angetroffen. An zehn Autos wurden Beschädigungen an Karosserien und Seitenspiegeln festgestellt. Die jungen Männer, die sich nach Zeugenangaben bei der Tatbegehung gegenseitig mit ihren Smartphones gefilmt haben sollen, wurden in das Polizeipräsidium gebracht. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurden sie erkennungsdienstlich behandelt, ihre Personalien festgestellt und ihre Smartphones als Beweismittel sichergestellt. Da keine Haftgründe vorlagen, konnten sie die Polizeiwache in Ramersdorf nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen verlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

