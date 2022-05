POL-LWL: Polizei ermittelt wegen mehrerer Graffiti-Schmierereien

Parchim (ots) - Aus dem offenen Auto einer 82-jährigen Rentnerin hat ein unbekannter Taschendieb am Montagabend in Parchim ein Portmonee gestohlen. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Straße "Burgdamm". Die Frau hatte den Erkenntnissen zufolge Einkaufstüten ausgeladen und in die Wohnung gebracht, als ein unbekannter Taschendieb die kurze Abwesenheit der 82-Jährigen nutzte, um das Portmonee des Opfers aus ...

mehr