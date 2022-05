Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannter Taschendieb stahl Geldbörse aus Auto

Parchim (ots)

Aus dem offenen Auto einer 82-jährigen Rentnerin hat ein unbekannter Taschendieb am Montagabend in Parchim ein Portmonee gestohlen. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Straße "Burgdamm". Die Frau hatte den Erkenntnissen zufolge Einkaufstüten ausgeladen und in die Wohnung gebracht, als ein unbekannter Taschendieb die kurze Abwesenheit der 82-Jährigen nutzte, um das Portmonee des Opfers aus dem geöffneten Kofferraum des Autos zu entwenden. Den Diebstahl des Portmonees, das sich in einer Handtasche befand, bemerkte die deutsche Rentnerin erst später in der Wohnung. In der Geldbörse sollen sich Bargeld und persönliche Papiere des Opfers befunden haben. Angesichts des Vorfalls rät die Polizei erneut, mit Wertgegenständen wie Geldbörsen nicht sorglos umzugehen, sondern diese ständig im Blick zu haben bzw. sie sicher vor fremdem Zugriff zu verwahren. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim insgesamt 136 Taschendiebstähle. Meist wurden diese Delikte in Geschäften und Supermärkten verübt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell