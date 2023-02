POL-FR: Kandern: unzureichend gesicherter Pkw rollt in Vorgarten

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 19.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, wurde in der Jahnstraße aus einer Gemeinschaftstiefgarage ein weißes E-Bike der Marke Merida entwendet. Es stand verschlossen auf einem privaten Stellplatz. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Am Dienstag, 21.02.2023, gegen 18.30 Uhr, stellte der Geschädigte sein grauschwarzes E-Bike der Marke KTM "Am Alten Markt" vor ...

