LPI-SHL: Einbruch in Bungalow

Bad Liebenstein (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einem Rohbau in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein. Die Einbrecher entwendeten dort befindliche Werkzeuge. Die Höhe des Beuteschadens muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

