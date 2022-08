LPI-SHL: Auffahrunfall - Moped-Fahrer verletzt

Wiedersbach (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag bis Dienstag unberechtigt Zugang zu einem Werkstattwagen im Wiedersbacher Wald und entwendeten zwei Werkbänke und eine Vielzahl an Arbeitsgeräten und Material im Wert von ca. 10.000 Euro. Zudem machten sich die Diebe auch an einem Auto und an einem Holztransporter des 51-jährigen Geschädigten zu schaffen. Die Langfinger nahmen zudem eine Werkzeugkiste im Wert von ca. 200 Euro und eine ...

