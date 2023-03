Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schulkind bei Verkehrsunfall verletzt

Lippstadt - Eickelborn (ots)

Am Montagnachmittag um 15:50 Uhr kam es auf der Rosenstraße in Höhe der Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Lippstädter war mit dem Schulbus auf dem Weg nach Hause. Der Bus hielt am rechten Fahrbahnrand in Richtung Leinenstraße. Der 13-Jährige wollte hinter dem Bus die Rosenstraße überqueren, als ihn ein von rechts kommender Ford Transit erfasste. Der 71-Jährige Ford-Fahrer aus Lippstadt transportierte ebenfalls Schulkinder nach Hause. Der 13-Jährige, lief für ihn völlig unerwartet, auf die Fahrbahn. Er konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Es wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell