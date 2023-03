Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme

Soest (ots)

Am 21. März, gegen Mitternacht, konnten vier Tatverdächtige im Bereich des Barfüßer Weg festgenommen werden. Die Männer stehen im Verdacht, eine Serie an Kraftfahrzeugdiebstählen begangen zu haben. Eine Zeugin meldete auf ihrem Grundstück verdächtige Personen an ihren Pkw. Den entsandten Polizeibeamten fiel auf dem Weg zum Einsatzort ein silberner VW mit auswärtigem Kennzeichen auf. Im Rahmen der Kontrolle überprüften die Einsatzkräfte die vier Insassen. Die Männer im Alter von 16, 19 und zwei von 27 Jahren, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnten keine plausible Erklärung für ihren Aufenthalt im dortigen Wohngebiet geben. Inzwischen meldete sich ein weiterer Anwohner bei der Polizei. Er stellte auf einer Videoaufzeichnung von seinem Grundstück Personen an seinem Fahrzeug fest. Nach Einsicht des Videomaterials konnten die vier Pkw Insassen als die verdächtigen Personen identifiziert werden. Die Einsatzkräfte nahmen die vier Personen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell