POL-EL: Hoogstede - Unfall auf Bathorner Diek

Freren (ots) - Am Montag wurde eine Person bei einem Unfall auf der Beestener Straße in Freren schwer verletzt. Ein 80-Jähriger war gegen 15.15 Uhr in seinem Mercedes in Richtung Beesten unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Mann wurde mit schweren ...

