Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Heckenbrand

Leubsdorf (ots)

Am Dienstagmittag wurde der Polizeiinspektion in Linz ein Wohnhausbrand in der Straße Im Alten Hahn gemeldet. Glücklicherweise bestätigte sich die Erstmeldung nicht. Ein 59-jähriger Bewohner hatte das Unkraut im Hof mit einem Gasbrenner bearbeitet und hierbei eine Hecke in Brand gesetzt. Bei Eintreffen der Polizei war die Hecke bereits gelöscht, es entstand geringer Schaden.

