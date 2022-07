POL-PDNR: Sachbeschädigungen an zwei PKW auf dem Schwimmbadparkplatz Glockenspitze

Erpel (ots) - Am Montag, zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Kölner Straße ein geparkter BMW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Vor Ort konnte die Polizei silberne Lackspuren von dem flüchtigen Pkw feststellen und sichern. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

