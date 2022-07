POL-PDNR: Ladendiebstahl

Rheinbrohl (ots) - Am Samstag den 02.07. kam es in der Zeit von 12:30-18:30Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten BMW Mini Cooper, indem unbekannter Täter die Fahrertüre des in der Str. Am Weier geparkten PKW zerkratzte. Besonders ärgerlich an dem Vorfall ist der Umstand, dass die stolze 22-jährige Fahrzeughalterin den PKW am Vortag erst gekauft hatte und ihn am Tattag ihren Großeltern präsentieren ...

