POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop

An der Scharnhölzstraße gelangten Unbekannte am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 16:40 Uhr in eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Sie nahmen zwei Goldketten, Modeschmuck und Bargeld mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Dorsten

Am Freitag oder Samstag entwendeten Unbekannte zwei hochwertige Bronzestatuen aus einem Garten an der Barbarastraße. Die Statuen waren auf einem Betonsockel verankert. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

In der Nacht zu Montag gelangten Unbekannte in das erste Obergeschoss eines Büros am der Borkener Straße. Hier brachen sie eine Bürotür auf, öffneten einen Safe und nahmen Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Samstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung an der Straße Dünnebank. Aus der Wohnung nahmen sie einen kleinen Tresor mit Bargeld mit. Im Schlafzimmer fanden die Täter weiteres Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Unbekannte Täter nutzten am Montagmorgen (zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr) ein geöffnetes Fenster einer Wohnung an der Siepenheide. Über ein Vordach und eine Garage gelangten sie an das Fenster im ersten Obergeschoss. Die Einbrecher nahmen diversen Schmuck mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweis der Polizei: Immer wieder nutzen Einbrecher die günstigen Gelegenheiten in den Morgenstunden und steigen unbemerkt durch zum Lüften offenstehende Fenster ein. Lassen Sie Räume mit geöffneten Fenstern nicht unbeaufsichtigt.

Waltrop

Aus einer Eisdiele in Waltrop nahmen Unbekannte Bargeld mit. Sie hebelten ein Schiebefenster auf und gelangten so in der Nacht zu Montag in das Ladenlokal.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

