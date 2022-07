Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Täter nach Brandstiftung gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, setzte ein unbekannter Täter einen Müllsack an einer Hausfassade an der Straße Im Dahl in Brand. Das Feuer war durch einen Zeugen entdeckt und zusammen mit mehreren Zeugen mit Feuerlöschern gelöscht worden. Vorsichtshalber wurde die Feuerwehr informiert. An der Hausfassade entstand etwa 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Zeuge (19 Jahre), der den Brand bemerkt hatte, konnte auch einen Tatverdächtigen beschreiben: männlich, schlank, dunkle etwas längere Haare, bekleidet mit brauner Jacke und schwarzer Hose, führte ein schwarzes Fahrrad mit

Ermittelt wird jetzt wegen schwerer Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

