Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Überfall auf Kiosk - Täter flüchtig

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Täter betrat am Samstag gegen 19:40 Uhr einen Getränkemarkt/Kiosk an der Horster Straße (Stadtteil Butendorf). Er drohte mit einem Messer und forderte vom Angestellten das Bargeld aus der Kasse. Der Mann nahm das Geld selber aus der Kassenschublade und flüchtete anschließend in Richtung Lukasstraße. Der Angestellte in dem Ladenlokal blieb körperlich unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, 18-21 Jahre alt, normale Statur, bekleidet mit schwarzem Oberteil, schwarze Schirmmütze, Tarnhose (grün, beige, braun), schwarzer Mund-Nase-Schutz

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

