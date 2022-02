Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Diebe Dank Zeugenhinweis gestellt

Warendorf (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Mittwoch (16.02.2022, 12.07 Uhr) bei der Polizei und gab an in Neubeckum fast bestohlen worden zu sein. Jetzt habe sie die Täter wenig später an einem Discounter wieder gesehen und sei ihnen gefolgt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten die Beamten zu einem Auto an der Hauptstraße. Im Wagen saßen zwei Männer, 50 und 34 Jahre alt und eine Frau, 38 Jahre alt - alle ohne Wohnsitz. Während der Befragung und Durchsuchung des Autos und der drei Verdächtigen fanden die Beamten Geld und eine EC-Karte, die vermutlich aus Diebstählen stammen.

Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell