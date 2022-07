Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Auf einem Parkplatz an der Mühlenkampstraße wurde eine graue Mercedes A-Klasse beschädigt. Am vorderen linken Kotflügel, am Frontscheinwerfer sowie an der vorderen linken Ecke der Frontstoßstange entstanden bei einem Zusammenstoß mehrere Lackkratzer in Höhe von ca. 4500 Euro. Der Unfallverursacher ist geflüchtet. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Samstagmittag (09.07.) und Sonntagmorgen (10.07.).

Gladbeck

Heute Morgen kam es auf dem Aldi-Parkplatz an der Roßheidestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein grüner Skoda Octavia. Es entstanden Lackkratzer am Kotflügel und am hinteren rechten Radlauf in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben können, melde Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei dem zuständigen Verkehrskommissariat.

