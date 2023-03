POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt - Eickelborn (ots) - Am Montagnachmittag um 15:50 Uhr kam es auf der Rosenstraße in Höhe der Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Lippstädter war mit dem Schulbus auf dem Weg nach Hause. Der Bus hielt am rechten Fahrbahnrand in Richtung Leinenstraße. Der 13-Jährige wollte hinter dem Bus die Rosenstraße überqueren, als ihn ein von rechts kommender Ford Transit erfasste. Der 71-Jährige ...

