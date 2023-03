Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Lippstadt (ots)

Am Mittwochabend, um 20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Erwitter Straße gerufen. Ein 36-jähriger Lippstädter wollte mit seiner vollen Einkauftasche und einem Croissant auf der Hand, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen. Die Mitarbeiter sprachen den Mann an und forderten ihn auf, Stehen zu bleiben. Er reagierte aber nicht. Auf dem Parkplatz stellten sich aufmerksame Kunden in den Weg des Flüchtigen. Der Dieb wurde gegenüber einem Kunden handgreiflich, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der 36-Jährige war alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den eingetroffenen Beamten aggressiv. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. (ja)

