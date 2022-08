Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.08.2022 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld-Auenstein: Bildfahndung nach Tankstellenraub

Am Freitag, den 26. August, raubte ein maskierter Mann eine Tankstelle an der Anschlussstelle zur A81 bei Ilsfeld aus. Gegen 3.11 Uhr betrat der Unbekannte mit einem Messer bewaffnet den Verkaufsraum der Zapfstation an der Hauptstraße und erbeutete Bargeld. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5306470

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht mit einem Lichtbild nach dem Täter. Hier geht's zur Fahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ilsfeld-raub-auf-tankstelle/

Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Lauffen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Nacht auf Samstag beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen in Lauffen geparkten BMW und fuhr davon. Zwischen 18.15 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag ereignete sich der Unfall im Reisweg. Anstatt sich um den Schaden an dem BMW in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Unbekannten oder die Unbekannte geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

