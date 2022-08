Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld-Auenstein: Tankstelle ausgeraubt - Täter flüchtig

Ein unbekannter Täter raubte am frühen Freitagmorgen eine Tankstelle an der Anschlusstelle der Autobahn 81 bei Ilsfeld aus. Der maskierte Mann begab sich, mit einem Messer bewaffnet, gegen 3.11 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hauptstraße. Er forderte den Angestellten auf, das Geld aus dem Kassenbereich auszuhändigen. Vermutlich um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er den Angestellten mit dem Messer. Nachdem er das Bargeld erbeuten konnten, flüchtete der Täter in Richtung Auenstein. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- Circa 1,70 Meter - Kräftige Statur - Komplett schwarz bekleidet (Mütze, Pullover ohne Kaputze, Hose, Schuhe, Handschuhe, Gesichtsmaske)

Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem Täter geben können oder im Bereich der Tankstelle bzw. des dortigen "Park and Ride"-Parkplatzes eine verdächtige Beobachtung machen konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Gemmingen: Vorfahrt missachtet

14.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Eppingen. Eine 75-Jährige befuhr gegen 8.20 Uhr mit ihrem Suzuki Splash die Eichmühlstraße. An der Kreuzung zur Eppinger Straße übersah sie vermutlich den bevorrechtigten Mercedes GLC eines 61-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Eppingen: Unfall verursacht und geflüchtet

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Donnerstag zwischen 9.45 Uhr und 18.35 Uhr einen Verkehrsunfall in Eppingen und flüchtete im Anschluss. Eine 26-jährige Frau stellte ihren Audi A2 auf der Ebene 0 des Parkhauses in der Wilhelmstraße ab. Als sie wieder zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ihr PKW am Fahrzeugheck beschädigt wurde. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht auf Freitag mit einem Hammer das Schaufenster eines Heilbronner Juweliers einzuschlagen. Gegen 1.35 Uhr begab sich der Mann zu dem Geschäft in der Kaiserstraße. Als dies misslang, flüchtete er. Die eingeleitete Fahndung nach dem Einbrecher verlief erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Unbekannten machen können, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Güglingen: Sattelauflieger verloren

Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls bei Güglingen mit rund 20.000 Euro Sachschaden. Gegen 12.20 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Landesstraße 1110 unterwegs. Hierbei löste sich zwischen Eibensbach und Ochsensbach der Sattelauflieger des Sattelzugs. An dem Anhänger und dem Fahrbahnbelag entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Landesstraße war während er Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. Die Bergung dauerte circa drei Stunden.

Neckarsulm-Amorbach: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Mittwoch ein E-Bike in Neckarsulm-Amorbach. Das Fahrrad wurde von der Besitzerin um 7.10 Uhr an der Bushaltestelle der Landesstraße 1095 abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als sie um 10.20 Uhr wieder zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, war es verschwunden. Die Täter entwendeten offenbar innerhalb dieses Zeitraums das E-Bike im Wert von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 zu melden.

Neckarsulm: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen dem 19. August und dem 25. August unbemerkt Zugang zu einem Baucontainer in Neckarsulm. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu der Baustelle in der Viktor-Brunner-Straße und öffneten gewaltsam den Container. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten hochwertige Werkzeuge im Wert von mindestens 5.000 Euro. Zudem brachen die Täter einen orangefarbenen Bauwagen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Aufbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Obersulm-Eschenau: Zeugen nach Einbruch gesucht

Einbrecher gelangten in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam in ein Sportheim und eine Pizzeria. Zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr begaben sich die Täter zu dem Sportheim in der Bahnhofstraße, brachen in das dortige Sportheim ein und gelangten so in die Pizzeria. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und entwendeten die Tageseinnahmen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Obersulm unter der Telefonnummer 07130 4009370 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell