Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Luft aus Reifen gelassen - Zeugen gesucht

Unbekannte ließen zwischen 21.30 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag die Luft aus 14 Reifen an sieben Autos in Heilbronn-Böckingen. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Haltestelle Böckingen West in der Hünderstraße abgestellt. Zeugen, die die Taten beobachten konnten oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Siegelsbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte eine unbekannte Person einen geparkten VW zwischen 22 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag in Siegelsbach. Im genannten Zeitraum stieß der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug gegen den in der Staugasse geparkten Polo einer 37-Jährigen und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Neckarsulm: Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 72-jähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einem PKW am Dienstagabend in Neckarsulm. Ein 20-Jähriger war mit seinem Ford Fiesta gegen 20 Uhr von der Felix-Wankel-Straße in die Grabenstraße abgebogen und hatte dabei wohl den auf dem Radstreifen der NSU-Straße fahrenden Senior auf seinem Pedelec übersehen. Der Radler wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Möckmühl: Autospiegel abgerissen - Zeugen gesucht

Vermutlich abgetreten hat eine unbekannte Person zwei Außenspiegel von Fahrzeugen in der Nacht auf Dienstag in Möckmühl. In der Südstraße beschädigte der oder die Unbekannte einen geparkten Hyundai und einen Volvo. Wer konnte die Tat beobachten oder kann Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben? Hinweise nimmt der Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 entgegen.

Bad Rappenau: Baumaschinen von Firmengelände gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Dienstag etwa 60 Baumaschinen von einem Firmengelände in Bad Rappenau. Gegen 3.30 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände in der Raiffeisenstraße. Hier entwendeten sie die in den Fahrzeugen gelagerten Baumaschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Aufgrund des Gewichts und der Anzahl der Maschinen wird von mehreren Tätern mit einem größeren Fahrzeug, beispielsweise einem Transporter oder mehreren Fahrzeugen ausgegangen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtigtes gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell