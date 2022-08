Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Einbruch in Sporthalle - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten zwischen dem 25. August und dem 30. August gewaltsam in eine Turnhalle in Niederstetten einzudringen. Die Täter begaben sich innerhalb dieses Zeitraums zu der Sporthalle in der Oberstetter Straße und hebelten ein Fenster auf. Durch dieses gelangten sie in das Innere. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. Insgesamt verursachten die Einbrecher mindestens 1.500 Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Wertheim: Unfall verursacht und geflüchtet

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Dienstag zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr einen Verkehrsunfall in Wertheim und flüchtete im Anschluss. Eine 82-jähriger Mann stellte seinen Toyota Corolla auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bismarckstraße ab. Als er wieder zum Fahrzeug zurückkam, stellte der Mann fest, dass sein PKW beschädigt wurde. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Ahorn: Fahrradfahrer von Traktor angefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Ahorn. Gegen 16.55 Uhr war der 55-jährige Mann mit seinem Rad auf der Kreisstraße 2840 unterwegs. An der Kreuzung zur Hirschlander Straße kreuzte ein 22-Jähriger mit seinem Traktor die Fahrbahn und übersah vermutlich den bevorrechtigten Fahrradfahrer. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, wodurch der 55-Jährige Verletzungen erlitt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell