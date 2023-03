Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Exhibitionist präsentiert sich vor 70-Jähriger

Regensburg (ots)

Am Hauptbahnhof Regensburg hat am Donnerstagabend (2. März) ein 49-Jähriger einer Rentnerin sein Glied vorgezeigt und daran manipuliert. Auch vor einem 22-Jährigen hat sich der Mann entblößt. Die Bundespolizei Regensburg ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge zeigte gegen 18:15 Uhr der 49-Jährige am Bahnsteig 3 des Regensburger Hauptbahnhofs einer 70-Jährigen sein entblößtes Glied und manipulierte daran. Die Frau saß in einem Zug, der in diesem Moment abfuhr. Auch der 72-jährige Lebensgefährte der Frau beobachtete den Vorfall.

Wenige Minuten später zog der 49-Jährige mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit vor einem 22-Jährigen blank. Dieser bemerkte das Geschehen nicht. Ein aufmerksamer Zugbegleiter sah jedoch den Exhibitionisten bei seinen Handlungen.

Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Belästigung der Allgemeinheit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beließen die Bundespolizisten den erheblich alkoholisierten Mann auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell