POL-HI: Diebstahl von Werkzeugmaschinen aus Kleintransporter

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Hotteln (TK) In der Zeit von Freitag, 24.02.2023, 17.00 Uhr, bis Samstag, 25.02.2023, 07.30 Uhr, kam es in Hotteln zu einem Diebstahl aus einem Kleintransporter. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit in Höhe der Hausnummer 4. Die unbekannten Täter drangen in das Fahrzeug ein und entwendeten Werkzeugmaschinen im Wert von ca. 900 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

