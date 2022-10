Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Lieferdienst ohne Fahrerlaubnis

Bornheim (ots)

Sonntag, 23.10.2022, gegen 01:00 Uhr:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streife der Polizei Alzey ein Pkw auf der Landstraße zwischen Biebelnheim und Bornheim auf, welcher augenscheinlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nur mit Mühe konnte die Streife auf Höhe der Ortslage Bornheim auf den Pkw aufschließen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Die beiden Fahrzeuginsassen gaben an, dass sie für einen Lieferdienst Essen am Ausfahren seien. Auf Nachfrage konnte der 37-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein aushändigen und gab an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Bei weiteren Recherchen vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies räumte er dann auch ein. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ferner wurde eine Anzeige gegen den Halter des Fahrzeuges und Betreiber eines Alzeyer Restaurants wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Das Essen musste letztendlich von einem Ersatzfahrer mit gültiger Fahrerlaubnis ausgeliefert werden.

