POL-PIAZ: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht durch landw. Zugmaschine mit aufgeladenen Weinfässern

Alzey (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in Flonheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Kurz nach Mitternacht befuhr ein 27-jähriger Flonheimer mit seinem PKW die Wilhelm-Leuschner-Straße. In einer Linkskurve kam der 27-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wohnanhänger und einer Mauer. Daraufhin wurde das Fahrzeug gegen eine Hauswand geschleudert ...

