POL-PIAZ: Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Alzey (ots) - Am Mittwoch, den 12.10.2022 wurde um die Mittagszeit eine 82-jährige Frau aus Alzey Opfer einer Raubstraftat. Die ältere Dame befand sich mit ihrem Rollator auf dem Parkplatz eines Alzeyer Supermarktes in der Bahnhofstraße, als sie von einer Frau in gebrochenem Deutsch nach Geld angesprochen wurde. Als die Seniorin der Frau gutherzig 5 Euro geben wollte und ihre Handtasche öffnete, wurde sie von der unbekannten Täterin am Arm gepackt und die Handtasche ...

mehr