POL-PIAZ: Flonheim - Unfall mit Alkohol im Blut

In der vergangenen Nacht kam es in Flonheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Kurz nach Mitternacht befuhr ein 27-jähriger Flonheimer mit seinem PKW die Wilhelm-Leuschner-Straße. In einer Linkskurve kam der 27-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wohnanhänger und einer Mauer. Daraufhin wurde das Fahrzeug gegen eine Hauswand geschleudert und kam dort endgültig zum Stehen. Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der verletzte 27-Jährige wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht, eine Blutprobe wurde entnommen. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Führerschein wurde sichergestellt. Nun kommt auf den 27-Jährigen ein Strafverfahren zu.

