Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Sicherheitsaktionstag der PI Alzey

Alzey (ots)

Am vergangenen Dienstag, 11.10.2022, führte das Polizeipräsidium Mainz einen Sicherheitsaktionstag durch, u.a. auch in Alzey. Im Zuständigkeitsbereich der PI Alzey wurden an diesem Tag insgesamt 25 Personen kontrolliert, sowie 13 Fahrzeuge. Zwei Verkehrsordnungswidrigkeiten mussten geahndet werden sowie vier Verwarnungen und drei Mängelberichte. An den Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt sechs Einsatzkräfte der PI Alzey mit Unterstützung des Ordnungsamtes der Stadt Alzey eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell