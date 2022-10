Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugen nach Raub gesucht

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 12.10.2022 wurde um die Mittagszeit eine 82-jährige Frau aus Alzey Opfer einer Raubstraftat. Die ältere Dame befand sich mit ihrem Rollator auf dem Parkplatz eines Alzeyer Supermarktes in der Bahnhofstraße, als sie von einer Frau in gebrochenem Deutsch nach Geld angesprochen wurde. Als die Seniorin der Frau gutherzig 5 Euro geben wollte und ihre Handtasche öffnete, wurde sie von der unbekannten Täterin am Arm gepackt und die Handtasche gewaltsam entrissen. Nachdem der Geldbeutel mit einer geringen Menge Bargeld und Ausweisdokumenten von der Täterin entnommen wurde, flüchtete sie in unbekannte Richtung. Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden: Südländisches Aussehen, etwa 40 Jahre alt, ca. 165cm groß. Die dunklen Haare waren zum "Dutt" hochgebunden. Die Täterin trug zudem einen dunklen Mantel und führte eine grüne Stoffumhängetasche mit sich. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06731-9110 oder per email an pialzey@polizei.rlp.de

