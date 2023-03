Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 23.03.23, gegen 14.45 Uhr ereignete sich in Freiburg auf der Eschholzstraße, Einmündung Ferdinand-Weiß-Straße, ein Verkehrsunfall, bei der eine Person verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Ferdinand-Weiß-Straße in südöstliche Richtung und bog nach links in nördliche Richtung auf die Eschholzstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 72-jährigen Fußgängerin, welche die Eschholzstraße in südöstliche Richtung überquerte.

Die Fußgängerin wurde vom Pkw touchiert, stürzte und schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf. Die 72-Jährige wurde verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang - insbesondere zu den Ampelschaltungen sowie zur Überquerung der Fußgängerin - machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

VPI/oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell