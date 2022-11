Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Bargeld aus Pkw gestohlen

Zwei Männer wurden am Donnerstagabend in Künzelsau vom Besitzer eines Citroen in dessen Fahrzeug entdeckt. Der Mann bemerkte die Unbekannten gegen 20 Uhr in einer Tiefgarage in der Michelangelostraße. Die Beiden saßen in seinem Fahrzeug und hantierten am Armaturenbrett. Er sprach sie an und wenig später verließen diese die Örtlichkeit. Aus dem Pkw wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet und das Autoradio ausgebaut, jedoch im Auto zurückgelassen. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Eine Fahndung nach den Männern verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Neuenstein: Streifenwagen kollidiert mit Land Rover

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Neuenstein wurde eine Polizistin leicht verletzt. Sie fuhr gegen 16.15 Uhr von Pfaffenweiler kommend in Richtung der Kreisstraße 2355. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt anhalten und ordnete sich zum Linksabbiegen ein. Im weiteren Verlauf wollte sie in den Einmündungsbereich einfahren und übersah vermutlich einen querenden Land Rover. Dadurch kollidierten die beiden Pkw und es entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Land Rover und der Beifahrer im Streifenwagen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell