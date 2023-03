Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Freiburg-Wiehre

Aus bislang unbekannter Ursache brach, kurz nach Mitternacht, in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Runzstraße ein Feuer aus. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden, der aktuell noch nicht konkret beziffert werden kann. Die betreffende Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

Stand: 29.03.2023, 03.30 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell