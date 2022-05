Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Zeugen gesucht: Mutmaßlicher Diebstahl eines schwarzen Pkw

Bad Wildbad (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Bad Wildbad ein schwarzer Landrover entwendet worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Landrover zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 12:20 Uhr durch bislang Unbekannte im Bereich der Panoramastraße gestartet, weggefahren und anschließend am Busbahnhof in Bad Wildbad abgestellt. Der Wert des Autos wird mit rund 10.000 Euro beziffert. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung an dem wieder aufgefundenen Pkw übernommen.

Zeugen zur Tat oder Personen, die zur Tatzeit auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Panoramastraße oder beim Busbahnhof in Bad Wildbad wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Wildbad, Telefonnummer 07081 9390-0, in Verbindung zu setzen.

Banu Kalay, Pressestelle

