POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Elektrofahrrad entwendet: Zeugen gesucht

Heimsheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine 42-jährige Frau mit ihrem Fiat im Bereich Heimsheim unterwegs gewesen, aufgrund ihrer Fahrweise aufgefallen und im Anschluss überprüft worden. Bei der Kontrolle der Fahrerin am Donnerstag, gegen 0:05 Uhr in der Nähe der Autobahnausfahrt Heimsheim stellten die Beamten fest, dass die Frau ihr ...

mehr