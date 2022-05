Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken mit E-Scooter gestürzt: Führerschein weg

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein 39-jähriger Lenker eines E-Scooters in der Innenstadt alleinbeteiligt gestürzt und dabei leicht verletzt worden.

Nach Stand der Ermittlungen bog der 39-Jährige gegen 23:45 Uhr nach unsicherer Fahrweise von der Straße Am Waisenhausplatz kommend in die Deimlingstraße ein, stürzte alleinbeteiligt und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest durch Beamte des ergab bei dem Lenker des Elektrokleinstfahrzeugs einen Wert von zirka 1,9 Promille. Der Verunfallte wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort widersetzte er sich der Beschlagnahme seines Führerscheines. Die Widerstandshandlungen wurden durch die eingesetzten Beamten durch Anwendung unmittelbaren Zwangs unterbunden. Der 39-jährige Alkoholisierte beruhigte sich daraufhin. Zur Beweissicherung wurde im Anschluss durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer des E-Scooters hat nun neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen mit Strafanzeigen zu rechnen.

Hinweis:

Bei Elektrokleinstfahrzeugen handelt es sich um Kraftfahrzeuge und daher gelten dieselben Promillegrenzen wie für Autofahrende. Weitere Informationen unter: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/ride-it-right/

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell