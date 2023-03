Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Vom Gaspedal abgerutscht - zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Freiburg (ots)

In eine Parkbucht, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Friedrichtstraße, wollte am Dienstag, 28.03.2023 gegen 14.30 Uhr eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem VW einparken. Durch die ungewohnte Automatik trat sie auf die Bremse, rutschte auf das Gaspedal ab und trat dieses voll durch. Der VW prallte beschleunigt in die Frontseite eines gegenüber geparkten Citroen und schob diesen komplett aus der Parklücke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von jeweils rund 2500 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell