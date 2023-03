Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall an der Kreuzung B 34 am Ortseingang

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.03.2023, kurz nach 12:00 Uhr, sind zwei Autos an der Kreuzung der B 34 am Ortsteingang von Bad Säckingen zusammengestoßen. Ein 66 Jahre alter Autofahrer und eine 29-jährige Frau in ihrem SUV hatten hintereinander die Linksabbiegespur in Richtung der Jurastraße befahren. Vor der roten Ampel kam es dann zu einem leichten Zusammenstoß. Die Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden sich. Da sich hinter den Unfallfahrzeugen noch weitere Fahrzeugen befanden, hofft das Polizeirevier Bad Säckingen auf Zeugenhinweise. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07761 934-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell