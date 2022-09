POL-UN: Selm - Kind und Jugendliche mit Softairwaffe lösen Polizeieinsatz im Auenpark aus

Holzwickede (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend (03.09.2022) für einen Polizeieinsatz in Holzwickede gesorgt. Der 35-jährige Deutsche aus Dortmund gab gegen 20 Uhr im Drive-in eines Fastfood-Restaurants an der Wilhelmstraße zwei Bestellungen auf. Nachdem er lediglich eine am ersten Schalter ...

