Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentnerin übergibt Bargeld und Schmuck an Betrüger

Mühlhausen (ots)

Wieder hatten Betrüger mit ihrer Masche des vermeintlichen schweren Verkehrsunfalls, an dem Angehörige Schuld hätten, in Nordthüringen Erfolg. Am Donnerstag übergab eine 78-jährige Frau in Mühlhausen an die Täter Bargeld und Schmuck im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Täter nahmen am Nachmittag telefonisch Kontakt zu der Seniorin auf und suggerierten ihr, dass die Tochter einen Unfall verursachte, bei dem eine Radfahrerin gestorben sei. Nun müsse sie eine Kaution zahlen. Die 78-Jährige war derart geschockt, dass sie auf die Forderungen einging. Da sie nicht über die erforderliche Summe an Bargeld verfügte, zeigten sich die Täter auch mit der Übergabe von wertvollem Schmuck, als Ersatz zur geforderten Summe, einverstanden. Bei den Tätern soll es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an.

