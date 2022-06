LPI-NDH: Kinder in der Sonne zurückgelassen

Nordhausen (ots) - Gleich zweimal brannte es am Mittwoch in Nordhausen. Auf einem ehemaligen Betriebsgelände in der Rothenburgstraße brannten kurz nach 16 Uhr Müll und Unrat. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin, bis gegen 20 Uhr das Feuer aus war. Offensichtlich hatten Unbekannte den Müll in Brand gesetzt. Kurz nach 15 Uhr mussten die Kameraden der Feuerwehr schon in die Bochumer Straße, in einem ...

