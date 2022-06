LPI-NDH: Angetrunken auf Elektroroller

Bad Langensalza (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, wie drei männliche Personen in das leerstehende Gebäude der Alten Post in der Hohe Straße eingebrochen sind und randalierten. Er informierte die Polizei. Die Beamten trafen am Tatort mehrere Personen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren an. Außerdem entdeckten sie Beschädigungen an mehreren Fensterscheiben. Ob die Angetroffenen für die ...

