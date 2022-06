Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtender Crossfahrer versteckt sich hinterm Busch

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Weil er unter Drogeneinfluss mit einer Crossmaschine unterwegs war, flüchtete in der Nacht zu Donnerstag ein 42-jähriger Motorradfahrer vor der Polizei in Heiligenstadt. Die Polizisten wollten den Mann stoppen, da sie an der Maschine kein Kennzeichen erkennen konnten. Doch er gab Gas. Abgeduckt in einem Gebüsch an einem Feldweg in Siemerode entdeckten die Beamten Mann und KTM. Ein Drogentest verlief positiv. Den Führerschein musste der 42-Jährige den Polizisten aushändigen. Im Krankenhaus wurde mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

