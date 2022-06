Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Nägelstädt (ots)

Zwei Autofahrer wurden bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, in Nägelstedt verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge beabsichtigte ein 23-jähriger Mann mit seinem Ford Fiesta aus Richtung Sundhausen kommend, in Nägelstedt links abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Ford Ka eines 55-Jährigen. Die Männer kamen in Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

