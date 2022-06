LPI-NDH: Handtasche aus Auto gestohlen

Dingelstädt (ots) - Ein 19-jähriger Mopedfahrer beabsichtigte am Mittwoch, gegen 11.20 Uhr, in der Bahnhofstraße einem Lkw auszuweichen. Hierbei kollidierte er mit einem parkenden Fahrzeug und stürzte. Er verletzte sich leicht. Am Pkw entstand Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

