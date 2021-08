Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geldautomat im Gewerbegebiet Barkhausen aufgebrochen

Porta Westfalica (ots)

Unbekannte haben am Wochenende im Flurweg in Barkhausen einen Geldautomaten im E-Center aufgebrochen. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Die Täter, so die ersten Ermittlungen, kletterten in der Zeit von Samstag, 22 Uhr bis Montag, 5.50 Uhr im Bereich der Feldstraße auf das Flachdach des Gebäudekomplexes. Von dort verschafften sie sich Zutritt zum Gebäudeinneren, um eine Wand des Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Wenig später verließen die Unbekannten den Tatort offenbar auf dem Einstiegsweg. Ob und wieviel Bargeld entwendet wurde, ist gegenwärtig Bestandteil der Ermittlungsarbeit. Bereits im November 2019 hatten Kriminelle den dortigen Automaten in einem ähnlichen Modus Operandi aufgebrochen.

Die Beamten fragen: Wer hat im genannten Zeitraum Personen oder verdächtige Fahrzeuge rund um den E-Center im Flurweg, im Erbeweg oder in der Feldstraße bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei (0571) 88660.

