POL-PDMT: Holler - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 19.07.2022, gegen 02:10 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Montabaur ein 19-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Montabaur in Holler einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser konnten bei dem jungen Fahrer Anzeichen dahingehend gewonnen werden, dass er zeitnah zurückliegend Betäubungsmittel (BTM) konsumiert haben dürfte. In der Folge wurde ihm die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen entnommen. Das Ergebnis der Probe steht noch aus. Bei einer ahndungswürdigen Konzentration an BTM in seinem Blut muss der 19-Jährige mit einem Fahrverbot sowie einem hohen dreistelligen Bußgeld rechnen.

